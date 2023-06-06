С начала 2023 года женщины активнее идут в предприниматели

В первом квартале 2023 года самозанятых женщин, которые принимают платежи через «ЮKassa», стало на 59% больше, чем мужчин. Обороты платежей у женщин оказались на 66% выше, чем у мужчин, при этом принятых платежей у женщин на 30% меньше. За первый квартал максимальный средний чек у самозанятых женщин составил 2,6 тыс. рублей — это на 69% больше, чем у мужчин. Об этом говорится в исследовании сервиса «ЮKassa». С результатами ознакомился RB.RU.
Больше всего ИП и самозанятых мужчин и женщин работает в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях, отмечается в исследовании.
Самой доходной и для тех, и других оказалась сфера туристических услуг. У самозанятых женщин самыми доходными категориями также стали товары с доставкой и образовательные курсы, репетиторство и мастер-классы.
Для отчета учитывались данные о платежах, которые предприниматели приняли от клиентов через «ЮKassa» в январе-марте 2022 и 2023 годах. ИП и самозанятые принимают платежи от клиентов разными способами — банковскими картами, через SberPay, по QR-коду и другими методами.
- В России сейчас 6,5 млн самозанятых, к концу 2023 года их число может вырасти до 10 млн человек, прогнозируют аналитики сервиса «Наймикс». Общая выручка сотрудников такого формата работы в 2022 году составила 125,8 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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