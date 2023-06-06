В первом квартале 2023 года самозанятых женщин, которые принимают платежи через «ЮKassa», стало на 59% больше, чем мужчин. Обороты платежей у женщин оказались на 66% выше, чем у мужчин, при этом принятых платежей у женщин на 30% меньше. За первый квартал максимальный средний чек у самозанятых женщин составил 2,6 тыс. рублей — это на 69% больше, чем у мужчин. Об этом говорится в исследовании сервиса «ЮKassa». С результатами ознакомился RB.RU.

С начала 2023 года женщины активнее идут в предприниматели