Что такое арбитраж криптовалюты и как на нем заработать

Скачки курса криптовалют приносят прибыль за счет изменения курса покупки и продажи. Но есть способ заработка, который позволяет не дожидаться, пока котировки на бирже вырастут. В статье узнаете, что такое арбитраж криптовалюты, как на нем зарабатывать и кому он подойдет.

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Что такое арбитраж криптовалюты

Криптовалютой называют распределенную систему денежных единиц, которые получены методом криптографического шифрования. Она существует в интернете и представляет собой цифровой аналог традиционной валюты.

Сутью виртуальных денег выступает компьютерный код, который работает на платформе блокчейна. Первой криптовалютой в 2009 году стал биткоин, он был создан разработчиком или группой программистов под псевдонимом Сатоши Накамото.

В мире обращается более 18 тыс. видов криптовалют.

Больше всего транзакций проводится со следующими токенами:

Bitcoin,

Ethereum,

Litecoin,

Tether,

Dogecoin.

Купить и продать виртуальные токены можно на биржах и других торговых площадках. Каждая из них устанавливает свой курс. Так можно начать зарабатывать на арбитраже криптовалют.

Название способа происходит от французского слова arbitrage, что означает справедливое решение. Арбитражем начали заниматься на фондовом рынке, а сейчас и на криптовалютном.

Если игра на разнице курсов требует ожидания подъема котировок, арбитраж цифровой валюты предполагает быстрое получение прибыли. Основа метода заключается в поиске площадки, на которой курс криптовалюты ниже, чем на остальных, и продаже токенов на бирже с высокими котировками.

Среди арбитражников появились следующие слова, которые объясняют смысл их действий:

Термин Значение Фиатные деньги Классические валютные единицы разных стран Круг Набор действий арбитражника по поиску, покупке, продажи фиата и криптовалюты. После того как круг замкнулся, средства возвращаются в исходное состояние, а предприниматель получает прибыль или убыток. Связки Действия, из которых состоит круг. Они состоят в отслеживании ситуации на криптовалютном рынке и поиске актива с разной ценой на рынке. Спред Разница курсов, составляющая прибыль или убыток лица, занимающегося арбитражем криптовалют Мейкер Биржевой трейдер, публикующий заявки самостоятельно Тейкер Участник сделки, откликнувшийся на заявку мейкера "Зеленый стакан" Место продажи тейкерами и покупки мейкерами криптовалюты "Красный стакан" Место продажи мейкерами и покупки тейкерами криптовалюты Дроп Лицо, оформляющее на себя банковскую карту для арбитражника.

Виды арбитража криптовалюты

Существуют следующие виды арбитража криптовалюты:

Внутрибиржевой, когда сделки проводят на одной торговой площадке. Он появляется в том случае, когда курсы активов в одном разделе биржи выше, чем в другом. Например, арбитражник покупает биткоин по биржевой цене, а продает по объявлению в P2P. Внутрибиржевыми считаются сделки с разными валютными парами, такими как BTC/ETH и BTC/USDT, из торговли которыми можно извлечь прибыль. Межбиржевой, когда активы покупают на площадке с более низким курсом и продают на другой, где их цена выше. Чаще всего на небольших биржах котировки меньше из-за малого объема торгов. Международный, когда сделки закрывают на платформах, которые располагаются в разных странах. Например, на доллары, купленные по низкой цене в России через международную банковскую карту, берут биткоины на иностранной бирже. Затем криптовалюту продают на российской площадке по более высокому курсу. P2P (от англ. от «человека к человеку») — арбитраж, когда сделки совершают между собой 2 пользователя. Продавец устанавливает свою цену, а покупатель отмечает оффер с низким курсом.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалют

Процесс арбитража криптовалюты строится на таких операциях:

покупке,

продаже,

конвертации.

Главное в арбитраже — точный расчет и своевременное совершение сделок.

Алгоритм работы таков:

Подготовка рабочей среды. Она заключается в открытии своих страниц на биржах, активации кошельков, запуске приложений. Поиск связок и расчет предполагаемого дохода. Для этого лучше пользоваться онлайн-калькулятором. Совершение операций по связкам. По их окончании подсчитывают прибыль или убыток, принимают решение о продолжении работы со связкой или начинают поиск новой.

С чего начать арбитраж криптовалют

Порядок действий начинающего арбитражника состоит из следующих действий:

Создать учетную запись на криптовалютных биржах. Чем больше число площадок, на которых зарегистрирован бизнесмен, тем быстрее будут найдены нужные связки. Пройти верификацию KYC (от англ. «Знай своего партнера/клиента»). Без этой процедуры избежать мошенничества и оценить риски невозможно. Так работают крупные финансовые платформы. Изучить основы блокчейна и примеры работы с криптовалютами. Арбитражник должен быть готов использовать разные способы пополнения кошельков и вывода средств, знать, какие комиссии надо платить на разных платформах. Составить набор действующих платежных инструментов. Изучить интерфейс сервисов классической P2P-торговли и процедуру проведения транзакций. Нужно освоить работу со «стаканами», быстрый поиск связок, отсев конкурентов и потенциальных партнеров. Пройти курсы арбитражников, чтобы избежать рисков и ошибок.

Как искать связки для арбитража криптовалют

В мире каждую секунду появляется много новой информации. Сфера криптовалюты не будет исключением. Поэтому связки для арбитража вручную почти никто не ищет. Для этого есть специальные инструменты.

Сканеры

Так называется программное обеспечение по отслеживанию нужных связок. Большинство таких приложений платные.

Чаще всего арбитражники пользуются такими утилитами:

P2P Machine,

spreadscan.com,

DayTrading School.

У некоторых из них есть бесплатные версии, работающие только с 1–2 разделами арбитража.

Альтернативой платным инструментам являются свободные скринеры. Они напрямую не находят связки, но помогают в выборе валютной пары и сортировке вилок. Нужные котировки потом устанавливают вручную.

Торговые боты

Боты применяют как альтернативу сканерам в арбитраже типа треугольник и только для совершения спотовой торговли. Они сами находят связки и проводят сделки.

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Чаще остальных в арбитраже пользуются такими ботами:

HAAS bot,

Cryptorg.

Каналы и чаты в Telegram

Авторы каналов мессенджера часто отслеживают ситуацию на криптовалютных биржах и выкладывают сигналы о появлении связок. Однако у таких ресурсов много подписчиков, они быстро реагируют на появление свежей информации. Поэтому связки быстро пропадают.

Большинство чатов и каналов платные, но для новичков подойдут такие ресурсы:

CRYPTO SURF P2P Арбитраж. «СВЯЗКИ ОТ АРБИТРА | АРБИТР». «P2P АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ | СВЯЗКИ». «Триллиардер».

Ручной поиск

Это долгий и трудоемкий способ поиска связок.

Но он имеет свои достоинства:

Бесплатное обучение на личном опыте.

Небольшую вероятность оплатить информацию, полученную от мошенников.

Минимальные вложения с постепенным наращиванием капитала.

Алгоритм ручного поиска технически простой. Нужно быть готовым к изучению десятков страниц с котировками и заявками.

Порядок действий таков:

Составить список из 3–5 торговых площадок. По мере накопления опыта их количество можно будет увеличить. Выбрать предпочтительные валютные пары. Их торговые объемы должны быть как можно больше. Сравнить курсы на отмеченные пары на разных биржах. Посчитать спред при покупке и продаже. Заключить сделку, если он превышает комиссии на перевод средств между биржами и кошельками.

Для расчетов лучше использовать-онлайн калькуляторы. Не стоит быстро открывать торговые ордеры. Котировки меняются быстро, и можно потерять деньги вместо получения прибыли. Прогнозируют поведение курсов валют и быстро подсчитывают спред только арбитражники с большим опытом.

Как сократить риски при арбитраже криптовалют

Основные риски арбитража криптовалют:

мошенничество,

волатильность курсов,

блокировки карт по 115-ФЗ.

Защититься от мошенников помогают следующие меры:

Безопасное хранение активов в личном цифровом кошельке. Чтобы уберечь валюту, нужно создать его резервную копию, часто обновлять программное обеспечение, хранить пароли и проверочные фразы в надежном месте. Защита учетных записей. Доступ к аккаунту нужно организовать через сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Избегать входа в сервисы из общедоступных сетей Wi-Fi. Не сообщать пароли посторонним людям и использовать одинаковые коды для входа в разные профили. Переход по безопасным ссылкам. Нельзя проводить сделки через подозрительные ресурсы. Часто за ними скрываются фишинговые сайты для угона рабочих аккаунтов.

Защитой от волатильности служит работа на биржах со стабильным курсом. Но и доход от арбитража будет минимальным.

Для защиты от блокировки карт нужно найти дропа. Однако и тут бывают свои сложности и случаи обмана.

Кому подойдет арбитраж криптовалют

Быстро начать зарабатывать на арбитраже криптовалют могут трейдеры фондового рынка, поскольку они понимают, какими средствами пользоваться и как избежать сложностей в процессе поиска нужной информации.

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Быстро освоят новое дело люди таких профессий:

маркетологи,

SMM-специалисты,

программисты.

Немного труднее заняться арбитражем цифровых денег предпринимателям, студентам и тем, кто не знаком со стратегиями заработка на разнице котировок. Им будет труднее искать связки для арбитража криптовалют из-за недостатка понимания механизма бизнеса.

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