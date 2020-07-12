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89% криптоинвесторов беспокоятся, что будет с активами после их смерти

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

89% владельцев криптовалют переживают о том, что будет с их активами после смерти. Об этом говорится в исследовании Института кремации США. 

89% криптоинвесторов беспокоятся, что будет с активами после их смерти

При этом только у 23% криптоинвесторов есть четкий план передачи активов. Как отмечают авторы исследования, подготовиться к передаче криптовалюты в том числе мешает неопределенность правового статуса цифровых активов. 

В исследовании говорится, что после смерти владельцев криптовалют их родственники часто не могут получить доступ к активам. По данным аналитического сервиса Coincover, из-за этого безвозвратно потеряны 4 млн биткоинов — около $40 млрд по текущему курсу.

Старшие поколения чаще размышляют о плане передачи активов, чем молодые. 80% беби-бумеров периодически задумываются о том, что произойдет с из криптовалютой. В поколении Z об этом думают только 35%.

Сколько криптоинвесторов составили инструкции по передаче активов в каждом поколении: 

  • беби-бумеры (56-76 лет) — 94%;
  • поколение X (41-55 лет) — 86%;
  • поколение Y (26-40 лет) — 65%;
  • поколение Z (18-25 лет) — 41%.

Большинство инвесторов хранят инструкции в доме — 65%. Среди других популярных вариантов — флешка, компьютер и банковская ячейка. 

Женщины составляют план на случай непредвиденных обстоятельств на 39% чаще, чем мужчины. Исключение — поколение беби-бумеров, в котором план передачи активов есть у 85% мужчин и 80% женщин. Самый большой разрыв в поколении Z — план есть у 71% женщин и у 41% мужчин.

Ранее Rusbase рассказывал о том, как включить криптовалюту в наследство/

Фото: JoshuaDaniel / Shutterstock

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