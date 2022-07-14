Криптотрейдеры попросили «Тинькофф» спасти криптовалюту и «вернуть репутацию» банка

Сообщество криптотрейдеров опубликовало открытое письмо к банку «Тинькофф», в котором кредитную организацию просят помочь беспрепятственно выводить деньги на карту при продаже криптовалют.

«Сообщество криптоинвесторов и трейдеров Российской Федерации», как называют себя авторы письма, предлагает банку «стать спасителем криптовалюты», а также «вернуть репутацию» за счет реализации программы легального вывода криптовалюты на карту.

В письме идет речь о том, что в РФ цифровые валюты (к которым относится и биткоин) приравнены к имуществу. Это значит, что средства, полученные от продажи цифровых валют, подлежат декларированию и налогообложению.

По словам трейдеров, банки до сих пор блокируют карты при попытках инвесторов и трейдеров вывести заработанные на трейдинге деньги*.

*Банки имеют право блокировать счета клиентов при подозрительных операциях в соответствии с 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В методических рекомендациях ЦБ операции с цифровой валютой (криптовалютой) и операции в «криптовалютных обменниках» отнесены к подозрительным.

В письме трейдеры просят «Тинькофф» избавить их от проблем с блокировками: «Учитывая и без того сложную ситуацию в последнее время, мы предлагаем вам вернуть свою репутацию и сделать реально хорошее дело для огромного рынка и ваших же постоянных клиентов. Избавьте нас от проблем с блокировками и станьте единственным банком-спасителем криптовалюты».

«Давайте объединим наши усилия и сделаем этот серый рынок белым», — говорится в письме.

Криптотредеры также отметили, что знают о позиции Банка России и готовы поделиться своей концепцией о том, как реализовать предложения, «оставаясь в рамках актуального законодательства и сохраняя основные принципы криптовалютного сообщества».

RB.RU обратился за комментарием в «Тинькофф».

Блокировки — повсеместная проблема, с которой сталкиваются владельцы криптовалют, трейдеры и другие представители криптоиндустрии, согласен CEO компании Bitnalog Дмитрий Мачихин.

Эксперт советует всегда учитывать возможные риски и заранее собирать документы, которые банк может потребовать для разблокировки счета.