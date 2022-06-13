Crypto.com объявила о сокращениях вслед за Coinbase и Gemini

Генеральный директор Crypto.com Крис Маршалек заявил в Twitter, что сингапурская биржа вынуждена уволить 260 работников (то есть 5% персонала).
Crypto.com стала последней компанией, присоединившейся к волне сокращений, обрушившейся на криптобиржи, пишет Business Insider.
Coinbase и Gemini еще в первых числах июня заявили, что замораживают найм и планируют увольнения на фоне общего падения крипторынка.
«Наш подход заключается в том, чтобы сосредоточиться на выполнении нашей дорожной карты и оптимизации прибыльности», — написал Маршалек.
«Это означает принятие сложных и необходимых решений для обеспечения непрерывного и устойчивого роста в долгосрочной перспективе путем целенаправленного сокращения примерно 260 или 5% нашей корпоративной рабочей силы».
Генеральный директор не уточнил, когда будут происходить увольнения.
Прошедший 2021 год для рынка криптовалют был невероятно успешным: в ноябре общая оценка крипторынка достигла исторического значения в $3 трлн, по версии Fortune.
С тех пор проект Crypto.com изо всех сил старался подчеркивать свое присутствие и значимость: потратил более $100 млн на рекламную кампанию с Мэттом Дэймоном и заплатил $700 млн, чтобы переименовать Staples Center в Лос-Анджелесе Crypto.com Арена на ближайшие 20 лет.
Но в 2022 году, когда центральные банки стремятся снизить инфляцию за счет повышения процентных ставок, инвесторы выводят свои финансы с криптобирж.
Сегодня даже биткойн, крупнейший находящийся в обращении токен, находится на самом низком уровне за последние 18 месяцев, как сообщает Bloomberg и многочисленные торговые площадки.
В такой ситуации все криптобиржи оказываются в затруднительной ситуации и вынуждены сокращать штат до возможного минимума.
Фото на обложке: Laura Davidson / Unsplash
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