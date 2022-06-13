Crypto.com объявила о сокращениях вслед за Coinbase и Gemini

Генеральный директор Crypto.com Крис Маршалек заявил в Twitter, что сингапурская биржа вынуждена уволить 260 работников (то есть 5% персонала).

Crypto.com стала последней компанией, присоединившейся к волне сокращений, обрушившейся на криптобиржи, пишет Business Insider.

Coinbase и Gemini еще в первых числах июня заявили, что замораживают найм и планируют увольнения на фоне общего падения крипторынка.

«Наш подход заключается в том, чтобы сосредоточиться на выполнении нашей дорожной карты и оптимизации прибыльности», — написал Маршалек.

«Это означает принятие сложных и необходимых решений для обеспечения непрерывного и устойчивого роста в долгосрочной перспективе путем целенаправленного сокращения примерно 260 или 5% нашей корпоративной рабочей силы».

Генеральный директор не уточнил, когда будут происходить увольнения.

Прошедший 2021 год для рынка криптовалют был невероятно успешным: в ноябре общая оценка крипторынка достигла исторического значения в $3 трлн, по версии Fortune.

С тех пор проект Crypto.com изо всех сил старался подчеркивать свое присутствие и значимость: потратил более $100 млн на рекламную кампанию с Мэттом Дэймоном и заплатил $700 млн, чтобы переименовать Staples Center в Лос-Анджелесе Crypto.com Арена на ближайшие 20 лет.

Но в 2022 году, когда центральные банки стремятся снизить инфляцию за счет повышения процентных ставок, инвесторы выводят свои финансы с криптобирж.

Сегодня даже биткойн, крупнейший находящийся в обращении токен, находится на самом низком уровне за последние 18 месяцев, как сообщает Bloomberg и многочисленные торговые площадки.

В такой ситуации все криптобиржи оказываются в затруднительной ситуации и вынуждены сокращать штат до возможного минимума.

Фото на обложке: Laura Davidson / Unsplash