Россия оказалась в лидерах по числу «спящих» криптокошельков

До 60% криптокошельков российских инвесторов находятся в «спящем» режиме. По этому показателю Россия оказалась на втором месте после Индии, где количество «брошенных» счетов превысило 76%.
Доля таких кошельков значительно выросла за последние полтора года, сообщил «Коммерсанту» глава сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников.
При этом пользователи не забывали пароли и заходили в аккаунт минимум трижды за год. При создании криптокошелька выдается кодовая фраза и указывается, что вернуть доступ при ее утере будет невозможно.
Отсутствие транзакций по счетам говорит о том, что россияне не рассматривают криптовалюту как средство платежа. Для них это способ обогащения на длинной дистанции. Долгосрочное удержание крипты — набирающий популярность мировой тренд, отмечают эксперты.
В России вопрос регулирования криптовалют пока остается открытым. До 18 февраля правительство и Банк России должны подготовить законопроект об обращении цифровых валют в стране. Минфин обсуждает вопрос переходного периода по налогообложению доходов от криптовалют.
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Фото на обложке: Mykhaylo_Kozelko /
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