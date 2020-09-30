Российские разработчики получили $6,2 млн на развитие платформы для создания аналитических приложений

Разработчик open-source платформы для создания приложений для аналитики Cube Dev закрыл инвестиционный раунд на сумму $6,2 млн. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Лид-инвестором выступил венчурный фонд Bain Capital Ventures. Также в раунде приняли участие Slack Fund, Betaworks, Eniac Ventures, Innovation Endeavors, ранее инвестировавшие в проект. Также среди участников — Uncorrelated Ventures и Overtime.vc.

Инвестиции пойдут на увеличение численности команды, разработку open-source продуктов и коммерческое внедрение. Общая сумма инвестций в Cube Dev с учетом текущего раунда составила $8,1 млн.

Основатели Cube Dev Павел Тиунов и Артем Кейдунов

Cube Dev в 2016 году основали российские разработчики Артем Кейдунов (выпускник РУДН) и Павел Тиунов (выпускник МГТУ), ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

Компания занимается разработкой Cube.js — open-source фреймворка для построения внутренних инструментов бизнес-аналитики. Cube.js создавался для перевода и отправки запросов на естественном языке к любым источникам данных напрямую из Slack.

В 2019 году команда выпустила open-source версию Cube.js на Github — с момента релиза Cube.js был запущен на более чем 70 тысячах серверов в компаниях по всему миру.

«Решение от Cube Dev позволяет разработчикам легко внедрять аналитику в свои продукты и создавать более качественные приложения, которые дают компаниям детальное представление о бизнес-процессах», — пояснил партнер Bain Capital Ventures Стефан Коэн.

По его словам, фонд инвестировал в Cube Dev, так как ее команда создала «широкодоступный инструмент Cube.js, который быстро завоевал популярность среди разработчиков по всему миру».

Cube Dev создана на основе компании Statsbot — изначально команда создавала бот для Slack. Технология оказалась востребованной (более 20 тысяч компаний-пользователей, по данным Cube Dev). Тогда Артем Кейдунов и Павел Тиунов выпустили open-source версию технологии — Cube.js — и решили сфокусироваться на ее дальнейшей разработке как компания Cube Dev.

Изображение на обложке с сайта Cube Dev