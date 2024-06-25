Стартап Cube Dev выходцев из России привлек $25 млн на развитие своей платформы

Разработчик open-source платформы для создания приложений для аналитики Cube Dev привлек $25 млн. В раунде участвовали Decibel, Bain Capital Ventures, Eniac Ventures и 645 Ventures. Об этом в блоге компании сообщил сооснователь и гендиректор Артем Кейдунов.
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Компания направит полученные деньги на усиление работы по выходу на рынок и расширения возможностей сервиса Cube Cloud — управляемого хостингового решения для универсального семантического слоя.
Cube Dev в 2016 году основали российские разработчики Артем Кейдунов (выпускник РУДН) и Павел Тиунов (выпускник МГТУ), ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
В 2019 году команда выпустила open-source версию Cube.js на Github, в 2021 году — коммерческую версию Cube Cloud. По собстенным данным, сегодня Cube Cloud ежегодно демонстрирует трехкратный рост как числа клиентов, так и количества заказов.
Фото на обложке: Cube / LinkedIN
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