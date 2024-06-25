Разработчик open-source платформы для создания приложений для аналитики Cube Dev привлек $25 млн. В раунде участвовали Decibel, Bain Capital Ventures, Eniac Ventures и 645 Ventures. Об этом в блоге компании сообщил сооснователь и гендиректор Артем Кейдунов.

Стартап Cube Dev выходцев из России привлек $25 млн на развитие своей платформы

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