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Стартап Cube Dev выходцев из России привлек $25 млн на развитие своей платформы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик open-source платформы для создания приложений для аналитики Cube Dev привлек $25 млн. В раунде участвовали Decibel, Bain Capital Ventures, Eniac Ventures и 645 Ventures. Об этом в блоге компании сообщил сооснователь и гендиректор Артем Кейдунов.

Стартап Cube Dev выходцев из России привлек $25 млн на развитие своей платформы
  1. Новости

Компания направит полученные деньги на усиление работы по выходу на рынок и расширения возможностей сервиса Cube Cloud — управляемого хостингового решения для универсального семантического слоя.

Cube Dev в 2016 году основали российские разработчики Артем Кейдунов (выпускник РУДН) и Павел Тиунов (выпускник МГТУ), ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

В 2019 году команда выпустила open-source версию Cube.js на Github, в 2021 году — коммерческую версию Cube Cloud. По собстенным данным, сегодня Cube Cloud ежегодно демонстрирует трехкратный рост как числа клиентов, так и количества заказов.

Фото на обложке: Cube / LinkedIN

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