Российская Cubic Media разработала нейросеть для «контроля звука» в магазинах

Российский производитель музыкальных и визуальных решений для бизнеса Cubic Media разработал технологию «контроль звука», которая с помощью специальных алгоритмов и нейросети позволяет магазинам отслеживать соблюдение правил использования лицензионной музыки и проводить аудит аудиорекламы. Об этом RB.RU сообщил представитель Cubic Media.

Алгоритмы и нейросеть определяют соответствие музыкального ряда заранее согласованному для конкретной точки плейлисту и громкость звучания музыки в помещении.

При обнаружении нарушений система сообщит клиенту о проблеме в эфире по почте, в личном кабинете музыкального сервиса или в мессенджере. Крупные заказчики смогут интегрировать систему уведомлений через API.

Cubic Media также встроил функцию мониторинга аудиорекламы — это поможет следить за тем, чтобы рекламная кампания воспроизводилась в согласованном количестве и в конкретных торговых точках.

Разработчики уверяют, что сопоставимой технологии по объему функциональности пока нет ни на российском, ни на западном рынке.

Зачем контролировать звук

В Cubic Media объяснили, что в ритейле распространена проблема, когда персонал торговых точек сети не соблюдает правила использования музыкального контента (нарушает громкость фоновой музыки, сменяет лицензионную и специально подобранную для бренда музыку на произвольную и др.).

Подобные нарушения могут повлечь штрафы для бизнеса. Так, при смене музыкального контента на произвольный контролирующие организации (Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности) могут предъявить компании штраф до 5 млн рублей (ст. 1301 ГК РФ).

Кроме того, ритейл несет маркетинговые и имиджевые риски, так как фоновая музыка для бизнеса подбирается для формирования клиентской лояльности и развития знания о бренде. В реальности ее жанр может быть изменен на недопустимый для бренда, например, если вместо джаза играет шансон, где может появиться ненормативная лексика. Громкость звучания может быть меньше или музыка вовсе не будет играть в части магазинов сети.

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