Cubic Music запустил сервис с лицензионной музыкой для малого бизнеса

Музыкальный сервис для бизнеса Cubic Music запустил приложение Cubic Play с лицензионной музыкой специально для малого бизнеса. Использование каталога легально и не требует дополнительных отчислений по авторским правам, рассказал RB.RU представитель Cubic Music.

На старте пользователям доступны более 20 жанровых плейлистов средней продолжительностью 7 часов каждый: от рока, попа и джаза до чилаута, эмбиента и босановы. Наполнение плейлистов будет обновляться.

По словам руководителя подразделения аудио-решений Cubic Media Дмитрия Яковлева, существующие музыкальные сервисы предпочитают работать с крупными клиентами и не обращают внимания на мелкие бизнесы: маленькие ресторанчики, кафе у метро

«Мы решили пойти в эту нишу и создать для небольшого бизнеса простое и доступное решение. Мы также выработали юридический конструкт, при котором пользователи получают сервис в привычной для них форме, как это делают известные музыкальные стриминги», — сообщил Яковлев.

В чем отличие Cubic Play от других решений на рынке:

Для подключения достаточно пройти авторизацию по номеру телефона и ИНН организации.

Приложение можно скачать на смартфон и планшет или использовать веб-версию, зарегистрироваться и пользоваться, подключаясь либо по Bluetooth к имеющимся в зале колонкам, либо с помощью провода.

Оплата возможна с карты физического лица, что, по словам представителя Cubic Music, является единственным предложением на рынке.

Для новых пользователей Cubic Play вводит месяц бесплатного тестового периода. Затем фиксированная стоимость новой подписки составит 890 рублей в месяц (или 699 рублей при оплате за год).

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