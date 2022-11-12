Марк Цукерберг сворачивает проекты «умных» гаджетов, включая смарт-дисплей Portal

Компания Марка Цукерберга Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) отказывается от проекта Portal — смарт-дисплея для видеозвонков, а также приостанавливает разработки «умных» часов.

Предпосылки для свертывания проекта Portal стали заметны еще в июне, как пишет The Verge, а теперь информация была представлена официально.

После увольнения 11 тыс. сотрудников, 46% из которых были связаны непосредственно с отделами разработки аппаратных технологий, руководство компании на собрании в местной мэрии сообщило о заморозке Portal.

Приостановлена также разработка двух новых смарт-часов, которые на момент проектирования не имели даже имени.

Об отказе от «умных» часов под предполагаемым называнием Milan было известно еще летом. Изначально планировалось, что на рынке они появятся весной 2023 года по цене около $349.

Meta никак не комментирует ситуацию.

Из аппаратных технологий, развиваемых компанией, в фокусе внимания руководства остается VR-гарнитура Meta Quest Pro.

Фото на обложке: Meta