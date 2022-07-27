Акселератор для CultTech-стартапов открыл прием заявок на второй набор

Акселератор для CultTech-стартапов начал прием заявок на второй набор. Заявки принимаются до 31 июля, сама программа начнется в октябре. Можно участвовать в формате онлайн, для стартапов программа бесплатна.

О старте приема заявок на участие во втором потоке акселератора для CultTech-стартапов RB рассказала руководитель проекта, участница проекта Female Founders Ирина Яшина.

Чтобы попасть в акселератор, бизнес-модель стартапа должна быть направлена на сферы искусства и культуры в широком смысле слова, уточнил организатор проекта. Стартап должен иметь готовый прототип или продукт, а также иметь зарегистрированное в любой юрисдикции юридическое лицо.

Для стартапов программа бесплатна. Участвовать в акселераторе можно в онлайн формате с двумя очными встречами в Вене. Заявки принимаются до 31 июля, программа начнется 20 октября и продлится до 23 февраля 2023 года.

Первый набор в акселератор был анонсирован 7 февраля. На участие в нем было подано 101 заявка, из них были отобраны 8 стартапов. Программа включала встречу с 200 потенциальными инвесторами, экспертные сессии, индивидуальные встречи с фаундерами и менторские сессии.

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