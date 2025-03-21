Турассоциации рекомендовали не обменивать валюту в переписках
Ассоциация туроператоров России (АТОР) и Российский союз туриндустрии (РСТ) советуют туристам не обменивать валюту через мессенджеры, чаты и соцсети во время пребывания за границей из-за участившихся случаев мошенничества, сообщил РБК.
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В АТОР напомнили, что пользоваться подобными «услугами» нельзя. «Об этом туроператоры всегда предупреждают путешественников. Организованные туристы на отдыхе за рубежом всегда могут обратиться за помощью в поиске проверенных пунктов обмена валюты к отельному гиду принимающей компании-туроператора», — заявили в ассоциации. Там отметили, что эта проблема не новая, и подобные случаи периодически возникают из-за неосмотрительности туристов.
В РСТ рассказали, что обращений от организованных туристов по поводу мошеннических действий, связанных с обменом валют, пока не было. Тем не менее, союз рекомендует проявлять осторожности при проведении валютных операций за границей. В РСТ также советуют приобретать путевки у российских туроператоров и заранее оплачивать максимальное количество услуг в рублях, так как это «позволяет покрыть до 90% расходов до начала поездки».
- Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана туристов. По информации канала, злоумышленники предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, которые не работают за границей, а затем перестают выходить на связь. Shot пишет, что жертвами этой схемы уже стали десятки россиян в Турции, Таиланде и других странах, а ущерб составил десятки миллионов рублей.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / FOTODOM
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