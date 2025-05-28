Большинство россиян увеличили расходы на еду в путешествиях из-за экзотики
57% россиян заявили о росте расходов на питание во время путешествий в сравнении с прошлым годом. Русбейс ознакомился с результатами опроса, проведенного сетью ресторанов быстрого питания Rostic’s и сервисом «Туту».
- Новости
Основной причиной этого увеличения стало желание открыть для себя экзотические блюда. Особенно популярными оказались грузинская, китайская и тайская кухни, которые привлекли 50%, 21% и 18% респондентов соответственно.
Исследование показало, что 66% опрошенных активно экспериментируют с местной пищей и не отказывают себе в удовольствии пробовать разнообразные яства. Причем 13% путешественников всегда ищут что-то экзотическое во время поездок. А для 8% именно новые блюда становятся причиной выбора страны.
Замдиректора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин отметил, что тенденция пробовать новые вкусы влияет на выбор направлений для путешествий: с начала 2025 года на 27% увеличился спрос на перелеты в Китай, на 16% — в Таиланд и на 5% — в Грузию.
- Доля зарубежных поездок в общем объеме авиапродаж за первые три месяца 2025 года достигла 17%, отметили в «Яндекс Путешествиях». Аналитики сообщили, что максимум продаж приходится на Турцию (12,6%). Тайланд с 9% стал вторым. На третьем месте оказалась Армения ― 7,5%.
Фото на обложке: maxbelchenko / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть кофейню»
- 1 Стоимость международных перелетов снижается, а внутренних растет Снижение цены международных авиабилетов объясняется укреплением рубля 16 мая 17:26
- 2 «Победа» запретила в полете слушать музыку и смотреть видео без наушников Это поможет сделать путешествия комфортнее, считает компания 16 апреля 16:42
- 3 Рост зарубежного туризма за год достиг почти 30% По данным о совершенных в первом квартале покупках авиабилетов 14 апреля 16:33
- 4 Россия снова заняла второе место по числу туристов на Мальдивах и Шри-Ланке За январь — март на Мальдивах отдыхали более 63 тыс. россиян 02 апреля 20:35