Большинство россиян увеличили расходы на еду в путешествиях из-за экзотики

57% россиян заявили о росте расходов на питание во время путешествий в сравнении с прошлым годом. Русбейс ознакомился с результатами опроса, проведенного сетью ресторанов быстрого питания R ostic ’ s и сервисом «Туту».

Основной причиной этого увеличения стало желание открыть для себя экзотические блюда. Особенно популярными оказались грузинская, китайская и тайская кухни, которые привлекли 50%, 21% и 18% респондентов соответственно.

Исследование показало, что 66% опрошенных активно экспериментируют с местной пищей и не отказывают себе в удовольствии пробовать разнообразные яства. Причем 13% путешественников всегда ищут что-то экзотическое во время поездок. А для 8% именно новые блюда становятся причиной выбора страны.

Замдиректора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин отметил, что тенденция пробовать новые вкусы влияет на выбор направлений для путешествий: с начала 2025 года на 27% увеличился спрос на перелеты в Китай, на 16% — в Таиланд и на 5% — в Грузию.

Доля зарубежных поездок в общем объеме авиапродаж за первые три месяца 2025 года достигла 17%, отметили в «Яндекс Путешествиях». Аналитики сообщили, что максимум продаж приходится на Турцию (12,6%). Тайланд с 9% стал вторым. На третьем месте оказалась Армения ― 7,5%.

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