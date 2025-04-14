Рост зарубежного туризма за год достиг почти 30%

Доля зарубежных поездок в общем объеме авиапродаж за первые три месяца 2025 года достигла 26,1%, увеличившись на 4,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «СберИндекс» и OneTwoTrip. В «Яндекс Путешествиях» отмечают рост до 17%. В «Авиасейлс» фиксируют максимальные показатели — до 29%.

По данным «Яндекс Путешествий», максимальную долю в объеме продаж авиабилетов занимает Турция (12,6%). Тайланд с 9% стал вторым. На третьем месте оказалась Армения ― 7,5%.

Факторы роста. Ключевым драйвером увеличения спроса на международные направления стало расширение авиасообщения, отмечает Ольга Иванова из Fun & Sun. Например, Вьетнам показал колоссальный всплеск бронирований благодаря увеличению числа рейсов. Укрепление рубля, начиная с февраля, также способствовало росту туристической активности, добавляют в Level.Travel.

Цены на зарубежные поездки. Средняя стоимость перелета за границу в одну сторону составила 23 тыс. рублей, увеличившись на 8,8% год к году, сообщают «СберИндекс» и OneTwoTrip. Средняя цена ночи в зарубежных отелях достигла 15 тыс. рублей, прибавив 7%.

Рост организованного туризма. В «Островке» отмечают, что 74% агентских продаж за рубежом пришлось на страны Азии, 20% — на Европу. Бронирования через турфирмы выросли на 13% год к году, что связано с удобством оплаты в рублях и развитием направлений со сложной логистикой, таких как Южная Америка, где объем бронирований увеличился на 31%.

Снижение внутреннего туризма. Рост зарубежных направлений сдерживает внутреннюю туристическую активность. В «Слетать.ру» фиксируют снижение числа забронированных туров по России на 3,3%, а в «Русском экспрессе» — на 13%. По данным Travelata.ru, доля России в структуре бронирований сократилась до 12%.

Тем не менее в правительстве прогнозируют рост внутреннего туризма в летнем сезоне. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что число поездок по России с мая по сентябрь достигнет 48 млн, превысив показатели прошлого года на 3,6 млн.

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