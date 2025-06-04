Сложности с получением виз стали причиной отказа от поездок почти для половины россиян
41% россиян готовы отказаться от поездок за границу из-за сложностей с получением виз. Опрос, проведенный агрегатором туров Onlinetours, охватил 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей стране. С исследованием ознакомился Русбейс.
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Неготовность бороться со сложным визовым процессом особенно велика в отношении стран Шенгенской зоны (35%) и США (27%). Однако 59% респондентов все же намерены добиваться получения разрешения на въезд.
В ходе исследования выяснилось, что 63% опрошенных когда-либо получали визу, при этом каждый пятый сталкивался с отказом. Основными причинами отказов стали недостаточный доход (18%), ошибки в документах (15%), отсутствие брони отеля (12%) и подозрение в нелегальной миграции (10%). Процесс получения визы каждый третий респондент оценивает как сложный, при этом 20% считают его очень сложным.
- В России наблюдается рост зарубежного туризма. Такие поездки в общем объеме авиапродаж за первые три месяца 2025 года достигли 26,1%, увеличившись на 4,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото на обложке: gd_project / Shutterstock / FOTODOM
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