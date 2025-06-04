41% россиян готовы отказаться от поездок за границу из-за сложностей с получением виз. Опрос, проведенный агрегатором туров Onlinetours, охватил 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей стране. С исследованием ознакомился Русбейс.

Сложности с получением виз стали причиной отказа от поездок почти для половины россиян

https://rb.ru/news/slozhnosti-s-polucheniem-viz/

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