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Сложности с получением виз стали причиной отказа от поездок почти для половины россиян

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

41% россиян готовы отказаться от поездок за границу из-за сложностей с получением виз. Опрос, проведенный агрегатором туров Onlinetours, охватил 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей стране. С исследованием ознакомился Русбейс.

Сложности с получением виз стали причиной отказа от поездок почти для половины россиян
  1. Новости

Неготовность бороться со сложным визовым процессом особенно велика в отношении стран Шенгенской зоны (35%) и США (27%). Однако 59% респондентов все же намерены добиваться получения разрешения на въезд.

В ходе исследования выяснилось, что 63% опрошенных когда-либо получали визу, при этом каждый пятый сталкивался с отказом. Основными причинами отказов стали недостаточный доход (18%), ошибки в документах (15%), отсутствие брони отеля (12%) и подозрение в нелегальной миграции (10%). Процесс получения визы каждый третий респондент оценивает как сложный, при этом 20% считают его очень сложным.

  • В России наблюдается рост зарубежного туризма. Такие поездки в общем объеме авиапродаж за первые три месяца 2025 года достигли 26,1%, увеличившись на 4,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото на обложке: gd_project / Shutterstock / FOTODOM

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