Региональные ритейлеры понизят наценки на базовые продукты

Федеральная антимонопольная служба России решила привлечь регионы к ограничению наценок на базовые продукты. К инициативе уже присоединились продавцы Астраханской, Курской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей и Республики Адыгея.

Все проходит на добровольной основе. Ритейлеры после присоединения должны будут обеспечить наличие товаров, на которые распространяется ограничение наценок, сообщили «Известия».

Ограничение доходов торговых сетей от продажи базовых продуктов повлияет на уровень инфляции. Насколько конкретно сократится показатель, можно будет оценить через несколько месяцев, считают эксперты. Ранее они предполагали, что ограничение наценки в 10% снизит инфляцию в годовом выражении на 0,2–0,3%.

Сдерживание цен за счет уменьшеия наценок — не единственная рассматриваемая мера. Минсельхоз согласен проработать предложения об оказании продовольственной помощи незащищенным слоям населения. Что также позволит повысить доступность продуктов питания и спрос на них.

Этот механизм регуляторы предложили использовать на прошлой неделе. Пока же сети могут минимизировать наценки на определенные категории базовых продуктов вплоть до нулевых до июля.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!