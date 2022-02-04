Ритейлерам рекомендовали снизить наценку на продукты

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС планируют убедить торговые сети снизить наценку на часть социально значимых продуктов до 5% и ниже. В перечень таких продуктов могут включить свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, а также хлебобулочные изделия недлительного хранения.

Торговые наценки на ряд продуктов стоит снизить практически до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона. Такая мера должна повысить доступность социально значимых продуктов для населения, сообщили «Коммерсанту» в Минсельхозе.

Эксперты сомневается, что предложенные меры позволят в скором времени стабилизировать цены на овощи, так как в ближайшие месяцы традиционно вырастут импортные поставки. Вместо снижения наценок лучше субсидировать автомобильные перевозки овощей из регионов, где наблюдается профицит таких продуктов, уверены они.

В начале января ритейлеры сами предложили ФАС не повышать наценки на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца 2022 года.

В конце прошлого года, цены на продукты за год выросли на 10,6%, товары в этой категории подорожали больше остальных. Онлайн-продажи продуктов в 2021 году составили 329 млрд рублей. Это рекордные показатели за всю историю рынка.

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