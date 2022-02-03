Объем онлайн-продаж продуктов в России достиг рекордного показателя

Российские ритейлеры в 2021 году продали через онлайн товары повседневного спроса на 329 млрд рублей, что является рекордным показателем за всю историю рынка, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Data Insight. В 2020 году онлайн-продажи были в 2,5 раза меньше. Только в декабре 2021 года ритейлеры реализовали товары более чем на 46 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 год.

Активный рост онлайн-продаж у ритейлеров связан в том числе с развитием у быстрой доставки, отметила старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. По ее словам, из 12 крупнейших игроков в этом сегменте 11 уже предоставляют или тестируют эту услугу.

В результате, по данным Пашковой, доля заказов, время доставки которых превышает 2 часа, снизилась с 23% в декабре 2020 года до 12% к концу 2021 года. Еще одним драйвером роста онлайн-продаж стала экспансия ритейлеров в регионы, отметила она.

Примерно 80% онлайн-продаж осуществили шесть групп компаний:

холдинг О2О (совместное предприятие «Сбера» и VK, включает сервисы Delivery Club, «Самокат»);

«Сбермаркет»;

«Вкусвилл»;

Х5 Group (сервисы Vрrok.ru, доставка «Пятерочки» и «Перекрестка»);

«Яндекс» («Еда», «Лавка»);

«Севергрупп» («Лента», «Утконос»).

Средний чек заказа онлайн в 2021 году составил 1,3 тыс. рублей, снизившись на 25% по сравнению с 2020 годом из-за сокращения доли крупных закупок впрок. Потребители в крупных городах привыкают получать все максимально быстро и это влияет на увеличение частоты заказов и снижение среднего чека, пояснил сооснователь «Сбермаркета» Дмитрий Жулин.