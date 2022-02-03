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Объем онлайн-продаж продуктов в России достиг рекордного показателя

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Объем онлайн-продаж товаров повседневного спроса (продукты питания, напитки, бытовая химия и проч.) в России достиг рекордного показателя. Продажи ритейлеров в интернете в 2021 году выросли до 329 млрд рублей.

Объем онлайн-продаж продуктов в России достиг рекордного показателя

Российские ритейлеры в 2021 году продали через онлайн товары повседневного спроса на 329 млрд рублей, что является рекордным показателем за всю историю рынка, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Data Insight. В 2020 году онлайн-продажи были в 2,5 раза меньше. Только в декабре 2021 года ритейлеры реализовали товары более чем на 46 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 год.

Активный рост онлайн-продаж у ритейлеров связан в том числе с развитием у быстрой доставки, отметила старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. По ее словам, из 12 крупнейших игроков в этом сегменте 11 уже предоставляют или тестируют эту услугу.

В результате, по данным Пашковой, доля заказов, время доставки которых превышает 2 часа, снизилась с 23% в декабре 2020 года до 12% к концу 2021 года. Еще одним драйвером роста онлайн-продаж стала экспансия ритейлеров в регионы, отметила она.

Примерно 80% онлайн-продаж осуществили шесть групп компаний:

  • холдинг О2О (совместное предприятие «Сбера» и VK, включает сервисы Delivery Club, «Самокат»);
  • «Сбермаркет»;
  • «Вкусвилл»;
  • Х5 Group (сервисы Vрrok.ru, доставка «Пятерочки» и «Перекрестка»);
  • «Яндекс» («Еда», «Лавка»);
  • «Севергрупп» («Лента», «Утконос»).

Средний чек заказа онлайн в 2021 году составил 1,3 тыс. рублей, снизившись на 25% по сравнению с 2020 годом из-за сокращения доли крупных закупок впрок. Потребители в крупных городах привыкают получать все максимально быстро и это влияет на увеличение частоты заказов и снижение среднего чека, пояснил сооснователь «Сбермаркета» Дмитрий Жулин.

Ритейлеры подтверждают увеличение онлайн-продаж. Так, у Metro Cash & Carry этот показатель за год увеличился в два раза. С 0,3 до 5% вырос этот показатель у «Ашана». «Сбермаркет» в 2021 году нарастил количество заказов более чем в 4 раза с 5,9 млн до 24 млн. Торговая сеть «Магнит» в конце 2021 года преодолела планку в 100 тыс. заказов в сутки. На 275% увеличилось число доставок и у «Вкусвилла».

Сильнее всего выросли категории свежих продуктов (молочне продукты, мясо, зелень, фрукты, овощи) и готовых блюд.

Аналитики прогнозируют, что онлайн-продажи товаров повседневного спроса продолжат расти в 2022 году, но темпы роста снизятся. Они ожидают, что рынок вырастет в 2 раза (до 703 млрд рублей).

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Фото на обложке: RossHelen / Shutterstock

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