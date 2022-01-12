Ритейлеры решили ограничить свои наценки на продукты

Розничные сети X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» предложили ФАС не повышать наценки на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца 2022 года.

Федеральная антимонопольная служба сейчас рассматривает поступившие от ритейлеров предложения. В сентябре 2021 года ведомство предложило компаниям проработать механизмы «ответственного ценообразования», так как во время мониторинга выявила завышения наценок в некоторых торговых сетях.

Ограничения в магазинах X5 Group начнут действовать с 12 января. Они коснутся более 20 товарных категорий, конкретные продукты будут определять ежемесячно.

В компании RB.ru cообщили, что размер наценки будет определяться рыночным методом — в зависимости от спроса и предложения: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%.

В «Магните», по данным «Коммерсанта», наценку ограничат на товары из 25 категорий: продукты из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, ведомство обсуждало с сетями возможность установки максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%. Он добавил, что, по данным Росстата, в 2021 году средняя надбавка на эти товары в сетях не превышала 15–16%.

В конце прошлого года, цены на продукты за год выросли на 10,6%, товары в этой категории подорожали больше остальных. Цены на непродовольственные товары выросли на 8,6%, а в сфере услуг рост цен составил 5%.

Власти рассчитывают, что предложение поддержат и другие ритейлеры. Но эксперты предупреждают, что этого могут не выдержать небольшие торговые сети.

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