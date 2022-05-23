Российская Softline сократила зарплаты сотрудникам на 25%

Российский поставщик IT-решений и сервисов Softline сократил сотрудникам компании зарплаты на 25% до конца 2022 года. Часть сотрудников также планируется сократить в ближайшее время.

В апреле доходы компании упали на 30%. Решение о снижение зарплаты могут отменить, если показатели Softline изменятся в лучшую сторону, пишет Forbes.

Сумма сокращений перейдет в «надбавку». Ее будут выплачивать, если сотрудник выполнил определенный план по марже. При этом план за год вырос примерно на 20%. Если обязанности сотрудника не предполагают выполнение плана продаж, о его оклад просто сокращается на 25%.

В 2021 году компания планировала ближайшие три года потратить $320 млн на покупку около 30 IT-компаний в основном в Африке и Азии. Деньги компания получила в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже.

По итогам 2020 финансового года оборот Softline вырос на 8,9% — до $1,8 млрд. Четверть оборота пришлась на облачный бизнес, оборот по которому увеличился на 47% год к году.

Softline основана в 1993 году. Через два два года она стала авторизованным партнером Microsoft. Компания работает в России, США, Индии, а также в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии.

Среди акционеров Softline — Игорь Боровиков, фонд прямых инвестиций Da Vinci Capital и белорусский фонд прямых инвестиций Zubr Capital.

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