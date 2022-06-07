Softline опровергла планы по сокращению штата и зарплат сотрудников

Softline выступила с официальным опровержением информации о грядущем сокращении штата, а также о, якобы, уже произошедшем снижении зарплат сотрудников. Ни того, ни другого компания не делала и не планирует в ближайшее время.
Письмо с пояснением ситуации поступило в редакцию RB от представителя пресс-службы Softline.
23 мая в ограниченном доступе появилась презентация, которую Softline выпустила для сотрудников. По сообщениям СМИ, в ней говорилось о том, что компания уже снизила зарплаты сотрудников на 25% и в ближайшее время собирается значительно сократить штат.
В письме Softline от 7 июня говорится, что компания не сократила заработные платы, а изменила их структуру. 25% фиксированной части зарплаты были перенесены в надбавку, которую сотрудник получит по достижении квартального плана.
«По смыслу трудового законодательства такое изменение не является сокращением заработной платы», – пояснили в Softline.
В Softline также опровергли информацию о планах сократить сотрудников в ближайшие три месяца.
«И только в том случае, если по истечении указанного периода экономическая ситуация на рынке ухудшится, то вопрос о сокращении штата, может быть, будет вынесен на повестку дня», – сообщили в Softline.
Softline посчитала, что публикация недостоверных сведений о работе компании может навредить ее деловой репутации. Softline предварительно оценила ущерб от этого в 5 млрд рублей.
Фото на обложке: T. Schneider /
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