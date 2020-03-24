Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россияне начали заявлять иммунитет к коронавирусу как преимущество в резюме

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Портал по поиску работы HeadHunter выяснил, что россияне начали заявлять в резюме об «иммунитете к коронавирусу».

Россияне начали заявлять иммунитет к коронавирусу как преимущество в резюме

Чаще всего этот пункт соискатели указывают в графе «Обо мне» или относят его в раздел «Ключевые навыки».

В частности, встречаются следующие вариации:

  • «стойкий к коронавирусу иммунитет»;
  • «устойчив к коронавирусу»;
  • «знаю, как не подцепить коронавирус»;
  • «не боюсь коронавируса»;
  • «таксистом в аэропортах не работаю — распространителем коронавируса не являюсь».

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

26 — 27 марта 2020

RPA Start + Use Cases

27 — 29 марта 2020

Курс по венчурным инвестициям ранних стадий SEED ANGELS

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ