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Россияне начали заявлять иммунитет к коронавирусу как преимущество в резюме
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Анастасия Марьина
Портал по поиску работы HeadHunter выяснил, что россияне начали заявлять в резюме об «иммунитете к коронавирусу».
Россияне начали заявлять иммунитет к коронавирусу как преимущество в резюмеАнастасия Марьина
Чаще всего этот пункт соискатели указывают в графе «Обо мне» или относят его в раздел «Ключевые навыки».
В частности, встречаются следующие вариации:
- «стойкий к коронавирусу иммунитет»;
- «устойчив к коронавирусу»;
- «знаю, как не подцепить коронавирус»;
- «не боюсь коронавируса»;
- «таксистом в аэропортах не работаю — распространителем коронавируса не являюсь».
Фото: Unsplash
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