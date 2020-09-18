Россияне рассказали, о чем врут в своих резюме

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, преувеличивают ли жители России свои достижения при составлении резюме. В опросе приняли участие более 4700 пользователей сервиса из всех регионов страны.

Большинство респондентов (85%) отметили, что они указывают в резюме только правдивую информацию. 15% опрошенных при этом указали, что некоторые пункты в их документе преувеличены.

На начальных этапах для получения желаемой должности абсолютно честны с работодателей были 75% респондентов. При этом 9% опрошенных отметили, что им приходилось скрывать причины увольнения с прошлых мест работы, а 7% — наличие вредных привычек.

6% участников исследования указали, что сознательно завышали опыт работы в резюме, 5% врали по поводу владения некоторыми навыками, а 4% — на счет владения иностранными языками.

3% соискателей приходилось в жизни указывать в резюме ненастоящий возраст, по 1% жителей России указывали в опыте работы компании, в которых не работали, или предоставляли несуществующие рекомендации.

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