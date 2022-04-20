Пермский «Промобот» создал кибер-кафе с роботом-супермоделью

Российский производитель автономных сервисных роботов «Промобот» совместно с компанией «Робин Гуд Роботикс» представили кибер-кафе «Дуняша» с роботом-супермоделью. Об этом RB.RU рассказал директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев.
Робот-кассир предлагает мороженое, газировку, кофе и быстро обслуживает покупателей. Во время ожидания заказа «Дуняша» может поддержать разговор, рассказать сказку или предложит сделать совместное селфи.
Первое кафе будет открыто в Перми в Парке Горького в мае 2022 года.
Прототипом «Дуняши» стала «Миссис Пермь 2014» Диана Габдуллина. В качестве электронного продавца используется новая модель дроида Robo-C-2 от «Промобот».
«Кибер-кафе Дуняша» представляет собой роботизированный комплекс для автоматизированной продажи мороженого, напитков, где можно осуществить полный цикл обслуживания клиента — от заказа до выдачи продукции. Разработка заняла десять месяцев.
Комплекс оснащен фризером для приготовления мягкого мороженого, аппаратом для приготовления газированных напитков, кофемашиной, роботизированными руками-манипуляторами, терминалом самообслуживания и гиперреалистичным роботом-кассиром.
За счет полной роботизации комплекс может обслуживать клиентов 24 часа в сутки ежедневно. Как сообщается, в нем были использованы «преимущественно российские комплектующие».
Фото на обложке: «Промобот»
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