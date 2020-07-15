Кибермошенники пытаются привлечь россиян обещанием соцвыплат

В России продолжается бум мошеннических рассылок и онлайн-объявлений. В ближайшее время предпосылок для изменения ситуации нет. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «Лаборатории Касперского».

По данным компании, в первой половине 2020 года было обнаружено 23 тысячи подобных ресурсов — почти в три раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Число переходов пользователей на такие ресурсы выросло за год в два раза и превысило 27 млн.

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что особенно быстро растет количество мошеннических ресурсов с предложением социальных выплат от вымышленных фондов: пособий, доплат, страховых взносов. В первом полугодии количество подобных ресурсов выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики компании оценили потенциальную сумму ущерба от действий злоумышленников в первом полугодии в 8 млрд рублей.