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Кибермошенники пытаются привлечь россиян обещанием соцвыплат

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В России продолжается бум мошеннических рассылок и онлайн-объявлений. В ближайшее время предпосылок для изменения ситуации нет. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «Лаборатории Касперского». 

Кибермошенники пытаются привлечь россиян обещанием соцвыплат

По данным компании, в первой половине 2020 года было обнаружено 23 тысячи подобных ресурсов — почти в три раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Число переходов пользователей на такие ресурсы выросло за год в два раза и превысило 27 млн.

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что особенно быстро растет количество мошеннических ресурсов с предложением социальных выплат от вымышленных фондов: пособий, доплат, страховых взносов. В первом полугодии количество подобных ресурсов выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики компании оценили потенциальную сумму ущерба от действий злоумышленников в первом полугодии в 8 млрд рублей.

Фото: Pyatnitsky Andrey / Shutterstock

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