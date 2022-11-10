Хинштейн предложил сделать киберполигоны базой для обучения профильных IT-специалистов

Число кибератак на Россию с начала 2022 года выросло на 80%, особое значение в связи с этим приобретают вопросы сдерживания, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Нам необходимо решить два ключевых вопроса: первый — соразмерный ответ нашим противникам. <…> Мы с февраля текущего года наблюдаем непрекращающийся рост атак на нашу страну <…>. Второй — усиление киберзащиты, совершенствование технологий и обучение новых кадров. "Киберполигон" может стать базисом для такой подготовки», — заявил Хинштейн на международном форуме «ИТ-Диалог 2022», его слова цитирует Telegram-канал IT-комитета Госдумы.

По словам депутата, уже открыто 8 опорных центров «Национального» киберполигона. До 2024 их число должно увеличиться до 15.

«Ими [киберполигонами] становятся и вузы, что позволяет повысить квалификацию уже действующих сотрудников для ликвидации различных цифровых атак и подготовить специалистов по кибербезопасности», — добавил Хинштейн.

Проект «Национального киберполигона» реализуется компанией «Ростелеком-Solar». В рамках киберполигона отрабатываются сценарии для банковской, нефтяной, энергетической отраслях, в планах расширение полигона на нефтепереработку и магистральные сети связи.

Издание CNews сообщало, что власти потратят на создание и развитие киберполигона 1,92 млрд рублей. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,62 млрд рублей, внебюджетные источники — 300 млн рублей. Ответственным за реализацию проекта органом власти является Минцифры.

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