В Москве летом 2023 года запустят «Кибердом» — это площадка, которая, по планам, будет представлять интересы всей отрасли кибербезопасности, сообщил RB.RU представитель проекта.

В России запустят «Кибердом» для продвижения технологий кибербезопасности за рубежом