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В России запустят «Кибердом» для продвижения технологий кибербезопасности за рубежом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Москве летом 2023 года запустят «Кибердом» — это площадка, которая, по планам, будет представлять интересы всей отрасли кибербезопасности, сообщил RB.RU представитель проекта.

В России запустят «Кибердом» для продвижения технологий кибербезопасности за рубежом

Новый хаб должен помочь российскому бизнесу создавать системы кибербезопасности, продвигать отечественные технологии за рубежом, решать общие для отрасли задачи и привлекать молодых специалистов в индустрию.

Площадь кибербез-хаба составит 2,4 тыс. кв. метров, он будет располагаться в районе метро «Улица 1905 года». Техническое открытие состоится летом 2023 года, официальное — осенью этого года. Объем инвестиций в проект составил 1,6 млрд рублей. 

Проект запускает предприниматель Сергей Калмыков — бывший коммерческий директор парка развлечений в Сочи и гендиректор гандбольного клуба «Кубань». Газета «Ведомости» со ссылкой на источники также сообщила, что инвестором и автором идеи выступил основатель Positive Technologies Юрий Максимов.

Фото на обложке: Unsplash

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