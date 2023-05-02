В России запустят «Кибердом» для продвижения технологий кибербезопасности за рубежом

В Москве летом 2023 года запустят «Кибердом» — это площадка, которая, по планам, будет представлять интересы всей отрасли кибербезопасности, сообщил RB.RU представитель проекта.
Новый хаб должен помочь российскому бизнесу создавать системы кибербезопасности, продвигать отечественные технологии за рубежом, решать общие для отрасли задачи и привлекать молодых специалистов в индустрию.
Площадь кибербез-хаба составит 2,4 тыс. кв. метров, он будет располагаться в районе метро «Улица 1905 года». Техническое открытие состоится летом 2023 года, официальное — осенью этого года. Объем инвестиций в проект составил 1,6 млрд рублей.
Проект запускает предприниматель Сергей Калмыков — бывший коммерческий директор парка развлечений в Сочи и гендиректор гандбольного клуба «Кубань». Газета «Ведомости» со ссылкой на источники также сообщила, что инвестором и автором идеи выступил основатель Positive Technologies Юрий Максимов.
Фото на обложке: Unsplash
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