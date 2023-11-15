Кибермошенники за год атаковали любителей видеоигр более 4 млн раз

Кибермошенники за год атаковали любителей видеоигр более 4 млн раз. Самыми популярными стали Minecraft, Roblox и Counter Strike: Global Offensive, пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Больше всего атак пришлось на Minecraft — свыше 70% выявленных вредоносных программ для ПК и более 90% для смартфонов. По словам аналитиков, это может быть связано с тем, что игра позволяет использовать модификации и читы, которые часто распространяются на неофициальных форумах. Такое ПО часто содержит вирусы, способные похищать данные пользователей или вымогать у них деньги.

Мошенники в этом году использовали не только установку вирусов. Хакеры часто создавали фишинговые сайты, похожие на официальные страницы игр, предлагали игрокам ввести свои логины и пароли для получения бонусов или раннего доступа к новинкам. После чего забирали игровую валюту или ценные предметы, которые потом продавали.

Также игрокам предлагалось скачать популярные игры бесплатно или получить их со скидкой. Однако на деле мошенники просто выманивали у людей платежные данные и воровали деньги.

Эксперты «Лаборатории Касперского» призвали пользователей покупать и загружать игры только из официальных источников. Они также напомнили об опасности пиратского ПО и ввода своих данных на подозрительных сайтах.

В январе-сентябре 2023 года серый рынок видеоигр в два раза превысил легальный: перекупщики заработали 4,5 млрд рублей, легальные ритейлеры — до 2,5 млрд рублей. Причина разрыва — низкие цены на продукцию, больший ассортимент товаров и их более быстрая доставка у посредников.

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