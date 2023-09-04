Перекупщики на сером рынке видеоигр заработали 4,5 млрд рублей

С января 2023 года серый рынок видеоигр в два раза превысил легальный: перекупщики заработали 4,5 млрд рублей, легальные ритейлеры — до 2,5 млрд рублей. Причина разрыва — низкие цены на продукцию, больший ассортимент товаров и их более быстрая доставка у посредников, пишут «Известия».
Независимый игровой эксперт Александр Кузьменко считает сумму в 4,5 млрд рублей очень близкой к реальности. По его словам, многие играют с турецких или аргентинских аккаунтов, а сами товары покупают либо по карточкам зарубежных стран, или через серые фирмы, которые работают из-за рубежа, но принимают деньги в рублях.
Российский рынок видеоигр по итогам 2022 года рухнул на 80%. Причиной падения стали уход и релокация студий, а также сложности с проведением финансовых операций на фоне санкций. Позднее президент поручил правительству заняться продвижением российских видеоигр на зарубежные рынки.
Фото на обложке: Unsplash
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