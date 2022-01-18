Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Эксперты обнаружили кибергруппировку, атакующую криптовалютные стартапы

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Кибергруппировка BlueNoroff провела серию атак на малый и средний бизнес по всему миру, сообщила «Лаборатории Касперского». Кампания получила название SnatchCrypto, она была нацелена на компании, которые работают с криптовалютами, смарт-контрактами, сервисами DeFi, блокчейном и финтех-индустрией.

Эксперты обнаружили кибергруппировку, атакующую криптовалютные стартапы

BlueNoroff является частью более крупной группировки Lazarus, и использует её диверсифицированную структуру и продвинутые технологии. Эксперты установили, что на данный момент BlueNoroff сфокусировалась на атаках на криптовалютные стартапы.

Такие компании не обладают достаточными средствами для инвестиций в кибербезопасность, поясняют исследователи. Понимая это, мошенники используют в атаках на них сложные схемы социальной инженерии.

Так, BlueNoroff рассылает письма якобы от существующих венчурных компаний для приманки, чтобы заставить жертву открыть приложение к письму — документ с поддержкой макросов. Эксперты установили, что в ходе кампании SnatchCrypto неправомерно использовались торговые марки и имена сотрудников более 15 венчурных компаний.

Документ с поддержкой макросов представляет опасность, если открывается на устройстве, подключенном к интеронету. В таком случае на устройство жертвы загружается и развёртывается вредоносное ПО.

В арсенали BlueNoroff есть и другие вредоносные инструменты, позволяющие в дальнейшем создать полнофункциональный бэкдор. BlueNoroff распространяет их в архивных файлах с ярлыками Windows. После запуска развертываются инструменты для наблюдения, такие как клавиатурный шпион и программа для снятия скриншотов.

Это позволяет киберпреступникам неделями отслеживать нажатия клавиш и ежедневные действия жертвы и планировать стратегию кражи средств. Если жертва использует популярное браузерное расширение для управления криптокошельками (например, Metamask), мошенники подменяют основной компонент расширения фейковой версией.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Когда жертва пытается перевести деньги на другой счёт, хакеры перехватывают процесс транзакции и изменяют его. Чтобы завершить начатую транзакцию, пользователь нажимает «Подтвердить». В этот момент злоумышленники меняют адрес получателя и увеличивают сумму перевода до максимума, опустошая счёт.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: PabloLagarto / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Органайзер для подписок: как сотрудник «Лаборатории Касперского» запустил стартап SubsCrab
  2. 2 «Лаборатория Касперского» запустила конкурс для студентов с главным призом в $10 тысяч
  3. 3 «Лаборатория Касперского» запускает оплачиваемую стажировку для начинающих HR-специалистов
  4. 4 Технологии кибербезопасности: какие решения перспективны и можно ли полностью защититься уже сейчас
  5. 5 «Мы не берем на работу хакеров — у них нет принципов»
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

20 января 2022

Codenrock New Year ML Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ