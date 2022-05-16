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Выходцы из Positive Technologies запустили компанию в области кибербезопасности Cyberok

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Выходцы из Positive Technologies Сергей Гордейчик и Маргарита Кондратюк запустили компанию в области кибербезопасности Cyberok. Предприятие будет оказывать услуги защиты информационных систем полностью на открытом программном обеспечении.

Выходцы из Positive Technologies запустили компанию в области кибербезопасности Cyberok

Компания запущена на средства основателей, однако они планируют привлечь и сторонних инвесторов, сообщает «Коммерсантъ». По словам Гордейчика, в ближайшие два года вложения в проект достигнут $15 млн.

АО «Сайбер ок» зарегистрировано 18 апреля, оно на 100% принадлежит АО «Большая история» Маргариты Кондратюк, которая, по данным LinkedIn, ранее занимала должность директора по правовым вопросам Positive Technologies. Гендиректор юрлица — экс-заместитель гендиректора Positive Technologies Сергей Гордейчик.

По данным газеты, консультантом проекта выступает бенефициар Positive Technologies (56%) Юрий Максимов.

Платформа функционирует по модели Open Source: собирает из открытых компонентов готовые продукты для кибербезопасности, разрабатывает недостающие элементы, проводит сертификацию. Компания будет получать отчисления от партнеров, работающих по модели MSSP (безопасность как сервис), пояснил Гордейчик.

С начала военной спецоперации на Украине из России ушли почти все зарубежные компании по кибербезопасности, в их числе словацкая ESET, чешская Avast и американские Fortinet, NortonLifeLock Inc., Forcepoint (Websense).

Фото на обложке: Unsplash

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