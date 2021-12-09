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Половина российских компаний считают кибербезопасность приоритетом для вложений — опрос

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Для половины российских крупных компаний (51%) вложения в кибербезопасность входят в топ-3 приоритетов, выяснилось в ходе исследования «Лаборатории Касперского».

Половина российских компаний считают кибербезопасность приоритетом для вложений — опрос

Бизнес готов вкладываться в ИБ в первую очередь из-за растущей сложности IT-инфраструктуры (51%), во вторую — из-за требований регуляторов (43%). Каждая четвёртая крупная организация готова увеличивать бюджет на ИБ, чтобы повысить профессиональный уровень соответствующих специалистов.

Самой распространённай мерой реагирования на утечки данных в российских компаниях стало изменение процедур аутентификации для сотрудников. Такой подход после киберинцидента используют в 43% крупных компаний.

В 39% компаний были внедрены дополнительные политики информационной безопасности (ИБ), в 24% — принято решение о смене поставщика защитных продуктов и решений.

«Рост цифровизации, вызванный пандемией, привёл к увеличению рисков в области информационной безопасности. Компаниям необходимо усиливать защиту, повышая осведомлённость сотрудников и профессиональный уровень ИБ-специалистов», — подчеркнул управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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