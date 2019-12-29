Копия Cybertruck от Tesla появилась на «Авто.ру» за 666 тысяч рублей

Копия Tesla Cybertruck появилась в продаже в России за 666 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте «Авто.ру».

Машину сделали блогеры из Химок на основе Lada (ВАЗ) 2109. Ранее увидеть ее можно было на МКАДе во время записи видео для блога нынешних хозяев машины.

Над проектом работало четыре механика: Cybertruck появился за 8 дней, на его создание у команды ушло порядка 80 тысяч рублей. Автомобиль получил двигатель на 1,6 литра и механическую коробку передач. Корпус сделан из металлических листов, а вместо стекол установлен поликарбонат.

Авторы эксклюзивной машины отмечают, что с нетерпением ждут комментария главы Tesla Илона Маска. Тюнинг Lada стал для них просветительским проектом: механики мечтают донести до широкой публики, что модернизировать автомобили можно оригинально и недорого.

Маск представил первый пикап компании Cybertruck с угловатым дизайном 22 ноября. Компания планирует начать производство автомобиля в 2021 году. Tesla сообщает, что уже 200 тысяч человек предварительно заказали модель.

Фото на обложке: оригинальный Cybertruck от Tesla