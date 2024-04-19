Flint Capital повторно инвестировал в израильский стартап по кибербезопасности Cynomi

Израильский стартап в области кибербезопасности Cynomi привлек $20 млн от Canaan, Flint Capital , s16vc и Aloniq. Раунд серии А закрыли 16 апреля 2024 года.

Cynomi основали в 2020 году. Компания разрабатывает решения по кибербезопасности для предприятий малого и среднего бизнеса. Стартап создал виртуальную платформу vCISO, которая обеспечивает клиентам цифровую защиту.

Алгоритм на основе искусственного интеллекта помогает быстро построить и реализовать эффективную индивидуальную киберстратегию.

Привлеченные в последнем раунде деньги Cynomi направят на масштабирование бизнеса и улучшение продукта, отмечается в сообщении компании.

Фонд с российскими корнями Flint Capital уже инвестировал в Cynomi: два года назад он был лид-инвестором в раунде объемом $3,5 млн. Тогда это были первые привлеченные инвестиции компании.

Фото на обложке: Cynomi / In