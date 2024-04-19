Flint Capital повторно инвестировал в израильский стартап по кибербезопасности Cynomi

Израильский стартап в области кибербезопасности Cynomi привлек $20 млн от Canaan, Flint Capital, s16vc и Aloniq. Раунд серии А закрыли 16 апреля 2024 года.
Cynomi основали в 2020 году. Компания разрабатывает решения по кибербезопасности для предприятий малого и среднего бизнеса. Стартап создал виртуальную платформу vCISO, которая обеспечивает клиентам цифровую защиту.
Алгоритм на основе искусственного интеллекта помогает быстро построить и реализовать эффективную индивидуальную киберстратегию.
Привлеченные в последнем раунде деньги Cynomi направят на масштабирование бизнеса и улучшение продукта, отмечается в сообщении компании.
Фонд с российскими корнями Flint Capital уже инвестировал в Cynomi: два года назад он был лид-инвестором в раунде объемом $3,5 млн. Тогда это были первые привлеченные инвестиции компании.
Фото на обложке: Cynomi / In
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Avito, «Вымпелком», «Тинькофф Банк» и «Яндекс» подписали отраслевой стандарт защиты данных
- 2 Как заставить кибермошенника плакать? Соблюдайте цифровую гигиену при работе с корпоративной почтой
- 3 Как среднему бизнесу защищаться от новейших киберугроз
- 4 Почему неправильная настройка бэкапов дорого обходится бизнесу
- 5 «Цифровая осада»: как формируются угрозы для умных жилых комплексов
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024