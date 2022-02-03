Flint Capital инвестировал в cybersecurity-стартап Cynomi в раунде на $3,5 млн

Фонд Flint Capital с российскими корнями стал лид-инвестором в раунде объемом $3,5 млн в Cynomi, который разрабатывает решения по кибербезопасности для предприятий малого и среднего бизнеса. Это первые привлеченные стартапом средства.

О вложениях фонда Flint Capital в Cynomi пишет TechCrunch. В раунде на $3,5 млн также участвовали SeedIL, Lytical Ventures и группа бизнес-ангелов, в числе которых соучредитель и технический директор CyberX Нир Гиллер.

Привлеченные средства Cynomi использует для развития стратегии по выходу на рынок.

Стартап разрабатывает ИИ-платформу по автоматизации кибербезопасности для предприятий малого и среднего бизнеса. У Cynomi, основанной в январе 2020 года, уже есть несколько платных клиентов в Израиле, США и Великобритании, отмечает издание.

По данным Crunchbase, Cynomi ранее не привлекала финансирование.

В числе последних сделок Flint Capital, партнерами которого являются Дмитрий Смирнов и Олег Сейдак – инвестиции в платформу Sensi.ai в раунде на $14 млн, а также вложения в Socure в раунде на $450 млн.

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