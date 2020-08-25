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Стартап для удаленной проверки личности Socure привлек $35 млн от Flint Capital и других

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Стартап для удаленной проверки личности и предотвращения мошенничества Socure привлек $35 млн на расширение клиентской базы. Об этом сообщает VentureBeat.

Стартап для удаленной проверки личности Socure привлек $35 млн от Flint Capital и других

Лид-инвестором раунда стала Sorenson Ventures. В числе других инвесторов — Commerce Ventures, Scale Venture Partners и Flint Capital.

Управляющий партнер Flint Capital Дмитрий Смирнов рассказал Rusbase, что фонд в текущем раунде увеличил свою долю в компании, при этом он не раскрыл конкретных цифр. 

«Это одна из лучших портфельных компаний нашего первого фонда. Очень правильная стратегия, отличный продукт и крутая команда. Рассчитываем, что в самое ближайшее время они станут единорогом», — сообщил Смирнов.

В результате раунда общий объем финансирования Socure достиг $96 млн.

По данным Javelin Strategy & Research Inc., в 2018 году было украдено или раскрыто более 2,6 млрд личных данных в результате более чем 1100 утечек данных по всему миру.

Технология Socure использует методы машинного обучения и прогнозной аналитики для проверки подлинности личности, учитывает адреса электронной почты, номера телефонов, адреса, соцсети и IP-адреса из более чем 300 источников.

Socure дает оценку менее чем за секунду и объясняет, на основе чего сделал выводы.

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