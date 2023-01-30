Российская DaData запустила сервис для определения юрлица компании по ее корпоративной почте

Российский разработчик DaData запустил сервис, с помощью которого можно определить, какому юрлицу принадлежит адрес корпоративной электронной почты. Об этом RB.RU сообщил представитель DaData. Компания собирает справку о бизнесе из официальных источников — ЕГРЮЛ, ФНС и других.

С помощью сервиса «Компания по емейлу» специалисты по маркетингу и продажам смогут квалифицировать лидов.

«Электронную почту потенциальные клиенты оставляют на сайте как средство обратной связи, когда отправляют заявку или регистрируются где-либо в интернете. Получив подробные данные об организации, компания может мгновенно оценить важность заявки», — объяснили идею сервиса в DaData.

Компания собирает подробности о бизнесе в официальных источниках (ЕГРЮЛ, ФНС и др.): название, ИНН, доходы, количество сотрудников, отрасль по ОКВЭД и даже город регистрации с часовым поясом, чтобы звонить вовремя.

Как сообщается, новый продукт знает уже 640 тыс. почтовых доменов — это все крупные российские компании и большинство небольших. DaData планирует и дальше пополнять справочник. Первые 50 адресов можно проверить бесплатно, далее компания берет 5 рублей за один адрес. В DaData уверяют, что не берут деньги, если не находят подробности о компании.

Разработчики сообщают, что сервис также можно применять для упрощения формы заявки на сайте: «Не требуя у клиентов данные, которые можно узнать автоматически, компании могут получить больше заполненных анкет».

Также можно без задержек распределять лиды между наиболее подходящими продавцами. Например, важных клиентов автоматически передают специалистам, отвечающим за конкретный регион или отрасль.

Сервис работает по API, его можно подключить к сайту, CRM, мобильному, облачному или веб‑приложению. За рубежом DaData называют аналогичными сервисами lusha, apollo, clearbit. В России разработчики затруднились назвать похожие решения.

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