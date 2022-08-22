Власти начали обсуждать строительство в Дагестане курорта-аналога Сочи

Ростуризм начал прорабатывать создание нового курорта в Дагестане с местными властями, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство и источники в отрасли. В качестве курортной зоны рассматривается побережье Каспийского моря в республике.
В ведомстве называют условия этого района «благоприятными для пляжного отдыха», отмечая «широкую песчаную полосу», «теплое море с плавным заходом в воду», «длинный сезон».
В Ростуризме отметили, что уже существующие в России курорты в летний сезон перегружены, а их инфраструктура устарела.
Участники рынка предлагают возводить комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров. Вложения составят до 300 млрд рублей и позволят создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.
Интерес к туристическим поездкам в Дагестан начал расти после начала пандемии COVID-19. По данным местных властей, в 2021 году регион посетили 1,085 млн путешественников, что на 30% превышает показатель предыдущего года. Этот год для Дагестана может стать рекордным.
Фото на обложке: Unsplash
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