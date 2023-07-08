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Фонд Daily Challenge инвестирует в приложение для баскетболистов Level Up

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Базирующийся в Сан-Франциско стартап Level Up Basket, разрабатывающий мобильное приложение для любителей баскетбола и профессиональных спортсменов, привлек инвестиции от российского фонда Daily Challenge. Сумма сделки не раскрывается.

Фонд Daily Challenge инвестирует в приложение для баскетболистов Level Up

Первыми о партнерстве узнали аналитики Telegram-канала «Русский венчур», а позже факт сделки подтвердил Forbes один из совладельцев фонда Daily Challenge Андрей Табуринский.

Стартап Level Up создал в 2020 году автор приложения «МойкаМойка», который затем развивал карты Maps.me, — Евгений Лисовский. Ему также принадлежит идея сервиса с отзывами Openplacerewies.org.

Американский стартап после завершения раунда оценивается в $5 млн. Выручку проекта автор не раскрывает, но разъясняет, что сервис доступен по подписке в 699 рублей в месяц, а его аудитория достигает 100 тыс. пользователей.

В приложении игроки могут планировать тренировки и отслеживать свой прогресс, делиться результатами онлайн, чтобы тренер мог подключиться в реальном времени и оценить эффективность занятий. А pro-версия софта для владельцев баскетбольных клубов помогает получать данные игроков, турнирные таблицы и другую аналитику.

В 2021 году стартап привлек $350 тыс. от фондов Flyer One Ventures и Quantum A на расширение команды, наращивание продаж и совершенствование продукта.

Фото на обложке: Unsplash

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