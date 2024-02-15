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Daimler Truck продал свою долю в 15% в российском «Камазе»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Немецкий концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) в 2024 году продал 15% акций в российском производителе грузовиков «Камаз». Последний крупный западный инвестор покинул отечественный автопром.

Daimler Truck продал свою долю в 15% в российском «Камазе»

Дальнейшие планы концерна в отношении компании не известны.Имена покупателей и сумма сделки не раскрываются, пишут «Ведомости».

Пять лет назад Daimler и «Камаз» открыли завод каркасов кабин для тягачей на производственной площадке последнего в Набережных Челнах. Управляющим проекта стало паритетное совместное предприятие «Даймлер Камаз рус» («ДК рус»). Завод мощностью 55 тыс. кабин стоил 14 млрд рублей. Daimler Truck приостановил сотрудничество с «Камазом» в феврале 2022 года. 

В январе 2023 года «Камаз» консолидировал 100% «ДК рус» и переименовал его в «Тракс восток рус». За несколько месяцев до этого эта компания стала дистрибьютором линейки среднетоннажных фургонов «Компас», которые «Камаз» выпускает в партнерстве с китайской JAC.

Фото на обложке: Freightliner Trucks / соцсети

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