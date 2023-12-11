КАМАЗ планирует в несколько раз нарастить выручку к 2030 году

КАМАЗ намерен выйти на выручку в 806 млрд рублей к 2030 году. Такая цель обозначена в программе стратегического развития автопроизводителя до 2030 года, пишет ТАСС.

В 2022 году выручка КАМАЗ составила 267,3 млрд рублей. Программа инвестиций сформирована в размере свыше 380 млрд рублей. Производитель рассчитывает нарастить долю экспорта до 16%.

Продажа грузовиков должна быть на уровне 60 тыс. единиц.

Планы КАМАЗ

Компания намерена развивать новую продуктовую линейку. Она будет состоять, в частности, из грузовиков нового поколения К5+. Также в линейку войдут новые семейства пассажирского транспорта и автомобили «Компас».

Компания планирует производить карьерную и вездеходную технику, комплексные транспортные решения и собственная экосистема. Летом 2023 года автопроизводитель представил «Экосистему КАМАЗ. Это программа, которая объединяет системы телеметрии и бортовых вычислений.

В числе прочего, будут выделены средства на усиление производственных мощностей.

Ранее КАМАЗ вывел на рынок KAMAZ Digital, которая станет поставщиком ПО.

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