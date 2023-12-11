КАМАЗ планирует в несколько раз нарастить выручку к 2030 году

КАМАЗ намерен выйти на выручку в 806 млрд рублей к 2030 году. Такая цель обозначена в программе стратегического развития автопроизводителя до 2030 года, пишет ТАСС.
В 2022 году выручка КАМАЗ составила 267,3 млрд рублей. Программа инвестиций сформирована в размере свыше 380 млрд рублей. Производитель рассчитывает нарастить долю экспорта до 16%.
Продажа грузовиков должна быть на уровне 60 тыс. единиц.
Планы КАМАЗ
Компания намерена развивать новую продуктовую линейку. Она будет состоять, в частности, из грузовиков нового поколения К5+. Также в линейку войдут новые семейства пассажирского транспорта и автомобили «Компас».
Компания планирует производить карьерную и вездеходную технику, комплексные транспортные решения и собственная экосистема. Летом 2023 года автопроизводитель представил «Экосистему КАМАЗ. Это программа, которая объединяет системы телеметрии и бортовых вычислений.
В числе прочего, будут выделены средства на усиление производственных мощностей.
Ранее КАМАЗ вывел на рынок KAMAZ Digital, которая станет поставщиком ПО.
Фото на обложке: OlegDoroshin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
- 2 Агрегаторы такси раскритиковали законопроект о локализации легковых машин для перевозок
- 3 Автомобили Tesla научатся автоматически вызывать службы спасения при аварии
- 4 «Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях
- 5 Поиск автомобиля по фото: как определить марку и модель машины онлайн
ВОЗМОЖНОСТИ
11 декабря 2023
13 декабря 2023
14 декабря 2023