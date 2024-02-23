Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн данных россиян за один раз

С января 2024 года свыше 510 млн данных россиян утекли в сеть. При этом 500 млн из них были скомпрометированы в результате одной утечки, сообщил ТАСС замглавы Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер.

По его словам, в прошлом году количество случаев компрометации данных увеличилось в годовом выражении, но объем утечек уменьшился. «А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год»,— отметил Вагнер.

За весь 2023 год РКН выявил 168 утечек персональных данных, при этом в интернет попали примерно 300 млн записей о гражднах РФ. Два года назад в сеть утекли 600 млн записей, было зафиксировано свыше 140 утечек.

В январе 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты об оборотных штрафа и уголовной ответственности за утечку персональных данных. До восьми лет тюрьмы будет грозить тем, кто решит передать данные россиян за рубеж, и до пяти лет – тем, кто решит заработать на продаже этих данных.

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