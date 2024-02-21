Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Danone продаcт российский бизнес компании из Татарстана за 17,7 млрд рублей — FT

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Французская Danone, российские активы которой были переданы во временное управление Росимуществу, собирается продать бизнес в России компании «Вамин» из Татарстана. Об этом сообщает Financial Times.

Danone продаcт российский бизнес компании из Татарстана за 17,7 млрд рублей — FT

Сообщается, что «Вамин» готова заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное — на оплату доли Danone в компании.

Цена сделки представляет собой 56%-ный дисконт к рыночной стоимости бизнеса. Чтобы обеспечить непрерывность своего бывшего российского бизнеса, Danone согласилась оказывать предприятию поддержку до конца июля следующего года. В Danone от комментариев отказались.

В настоящее время Danone списала более 700 млн евро со своих российских предприятий с момента их передачи под контроль Росимущества, а также дополнительно снизила стоимость на 500 млн евро в июле прошлого года из-за падения курса рубля.

  • 16 июля 2023 года президент РФ подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone — АО «Данон Россия» — Росимуществу. Гендиректором компании стал зампред правительства Чеченской республики, министр сельского хозяйства Якуб Закриев. С ноября 2023 года он находится под санкциями США.
  • С 20 сентября АО «Данон Россия» стало АО «Эйч энд Эн»(H&N, Health & Nutrition), «Данон трейд» — «Эйч энд Эн Трейд».
  • ООО «Вамин Татарстан», согласно информации на сайте компании, занимается производством готовой молочной продукцию и сырья для изготовления мясных, кондитерских изделий, кормов и мороженого.

Фото на обложке: HJBC / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Разработчик SaaS-решения для розничных сетей RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций
  2. 2 Стартап Monite основателей из России привлек $6 млн
  3. 3 Бывшие топ-менеджеры Sberbank CIB стали совладельцами бренда премиальной водки Organica
  4. 4 Wellbeing-стартап deep mind привлек первые инвестиции в размере $200 тысяч
  5. 5 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
ЛАНИТ
Как вендору найти партнеров
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

21 февраля 2024

TIBO 2024

22 февраля 2024

SechenovTech

23 февраля 2024

Бесплатная проверка будущего иностранного контрагента

Все ВОЗМОЖНОСТИ