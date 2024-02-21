Danone продаcт российский бизнес компании из Татарстана за 17,7 млрд рублей — FT

Французская Danone, российские активы которой были переданы во временное управление Росимуществу, собирается продать бизнес в России компании «Вамин» из Татарстана. Об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что «Вамин» готова заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное — на оплату доли Danone в компании.

Цена сделки представляет собой 56%-ный дисконт к рыночной стоимости бизнеса. Чтобы обеспечить непрерывность своего бывшего российского бизнеса, Danone согласилась оказывать предприятию поддержку до конца июля следующего года. В Danone от комментариев отказались.

В настоящее время Danone списала более 700 млн евро со своих российских предприятий с момента их передачи под контроль Росимущества, а также дополнительно снизила стоимость на 500 млн евро в июле прошлого года из-за падения курса рубля.

16 июля 2023 года президент РФ подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone — АО «Данон Россия» — Росимуществу. Гендиректором компании стал зампред правительства Чеченской республики, министр сельского хозяйства Якуб Закриев. С ноября 2023 года он находится под санкциями США.

С 20 сентября АО «Данон Россия» стало АО «Эйч энд Эн»(H&N, Health & Nutrition), «Данон трейд» — «Эйч энд Эн Трейд».

ООО «Вамин Татарстан», согласно информации на сайте компании, занимается производством готовой молочной продукцию и сырья для изготовления мясных, кондитерских изделий, кормов и мороженого.

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