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Российская «дочка» Danone подала иск к Mail.ru Group и «ВКонтакте»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск российского подразделения французского молочного производителя Danone — АО «Данон Россия» — к ООО «Мэйл.ру» и ООО «В Контакте». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Российская «дочка» Danone подала иск к Mail.ru Group и «ВКонтакте»

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 20 марта, детали пока не сообщаются. К производству иск пока не принят.

На момент выхода публикации представители Mail.ru Group и «ВКонтакте» не ответили на запрос Rusbase.

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