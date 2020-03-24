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Российская «дочка» Danone подала иск к Mail.ru Group и «ВКонтакте»
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Анастасия Марьина
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск российского подразделения французского молочного производителя Danone — АО «Данон Россия» — к ООО «Мэйл.ру» и ООО «В Контакте». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Российская «дочка» Danone подала иск к Mail.ru Group и «ВКонтакте»Анастасия Марьина
Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 20 марта, детали пока не сообщаются. К производству иск пока не принят.
На момент выхода публикации представители Mail.ru Group и «ВКонтакте» не ответили на запрос Rusbase.
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