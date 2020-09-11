Виртуальный оператор Danycom подал в суд на Московскую биржу

Структура виртуального сотового оператора Danycom подала в Арбитражный суд Москвы иск к Московской бирже. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск 3 сентября подало ООО «Дэни Колл» — операционная структура Danycom и агрегатора СМС-рассылок.

Претензии Danycom связаны с включением облигаций оператора в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР). Биржа приняла такое решение 29 июля, а с 30 июля перевела облигации компании из сектора рынка инноваций и инвестиций.

В Danycom утверждают, что оснований для перевода ее бумаг в сектор ПИР не было, в письме от биржи они также не были названы. Виртуальный оператор заявил в разговоре с изданием, что понес «финансовые убытки, выраженные в миллионах рублей» и утратил деловую репутацию в инвестиционном сообществе.

Компания планирует добиваться в суде исключения бумаг из сектора ПИР.

В пресс-службе Мосбиржи рассказали, что в отношении бумаг Danycom сработал ряд критериев, которыми площадка руководствуется при принятии подобных решений.

Среди критериев — значительный размер требований по незавершенным исполнительным производствам и судебным решениям, где компания выступает в качестве ответчика.

Весной–летом 2020 года Danycom получил несколько исков: от МТС на 383,9 млн рублей, от компании «СМС-Центр» на 185,1 млн рублей и от «дочки» «МегаФона» — АО «МегаЛабс» — на 933,9 млн рублей. В Danycom утверждали, что иски не повлияют на бизнес.

3 сентября компания объявила, что прекращает сотрудничество с Tele2, на сети которого работает, сославшись на некорректные финансовые расчеты. В Tele2 ответили, что Danycom «систематически нарушал и нарушает» контрактные обязательства в части оплаты.

По собственным данным Danycom, в 2019 году количество активных абонентов компании в России составило 453 тысяч человек. Tele2 оценивает абонентскую базу Danycom не более чем в 100 тысяч пользователей.

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