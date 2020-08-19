Виртуальный оператор связи Danycom получил иски на 1,3 млрд рублей от МТС и «дочки» «Мегафона»

Краснодарский виртуальный оператор Danycom получил иски от МТС и дочерней компании «Мегафона» — АО «Мегалабс». Общая сумма исков — 1,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.

Иски предъявлены к ООО «Дэни Колл», которое управляет виртуальным оператором Danycom. 1 сентября суд рассмотрит иск МТС на сумму 383,9 млн рублей, 22 сентября — иск «Мегалабс» на 933,9 млн рублей.

Как рассказали газете в пресс-службах МТС и «Мегафона», компании подали иски из-за накопившейся задолженности по оплате услуг

Представители Danycom отметили в разговоре с изданием, что планируют урегулировать оба иска. В пресс-службе виртуального оператора добавили, что иск от МТС касается межоператорских расчетов, связанных с маршрутизацией интернет-трафика. Иск от «Мегалабс» возник по итогам взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети контрагента.

Danycom — виртуальный оператор связи, который использует инфраструктуру Tele2. По собственным данным компании, в прошлом году число абонентов Danycom составило 473 тысячи человек. Согласно базе данных «Контур-Фокус», выручка ООО «Дэни Колл» по итогам 2019 года составила 7,2 млрд рублей, чистая прибыль — 126,3 млн рублей.

Danycom предлагал пользователям бесплатные тарифы с ограниченным пакетом трафика при условии получения до пяти рекламных SMS в сутки. 13 августа оператор ввел плату за подключение к таким тарифам — 500 рублей и 1 тысяча рублей. В компании говорят, что изменили модель расчетов с клиентами на фоне «ужесточения финансовых расчетов со стороны поставщиков трафика».

По данным оператора, не все клиенты согласились с новыми условиями. У некоторых клиентов накопились невыполненные финансовые обязательства, которые вылились в задолженность перед «Мегалабс».

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеки арбитражных судов, за последние месяцы «Дэни Колл» сам предъявил как минимум десять исков к контрагентам, включая строительные, мебельные компании и операторов SMS-рассылок. Часть исков — на десятки и сотни миллионов рублей, но суд их преимущественно не удовлетворил.

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