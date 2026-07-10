Разработчик электромобиля «Атом» погасил долги по зарплате — некоторым сотрудникам не выплачивали деньги 1,5 месяца

АО «Кама», разрабатывающее российский электромобиль «Атом», сообщило, что полностью рассчиталось с сотрудниками после июньских задержек заработной платы, передаёт ТАСС. В компании заявили, что причиной стали технические сложности при взаимодействии с банками, которые уже устранены. Ранее сотрудникам сообщили, что ведомость на погашение задолженности будет сформирована 9 июля, но не сказали, будут ли долги выплачены полностью.

Разработчик электромобиля «Атом» массово задерживает зарплаты сотрудникам — работникам не платят уже 43 дня В компании объяснили ситуацию кассовым разрывом из-за задержек выплаты кредитов — но банки заявляют, что полностью выполнили свои обязательства Читайте также

Компания заявила о полном погашении задолженности

В пресс-службе АО «Кама» подтвердили ТАСС, что в июне сотрудники действительно столкнулись с задержками заработной платы. По словам представителей компании, проблемы возникли из-за технических сложностей при взаимодействии с банками, которые повлияли на сроки исполнения обязательств перед персоналом.

Теперь АО «Кама» сообщила изданию, что все долги перед сотрудниками были выплачены.

6 июля кадровая служба сообщила работникам, что ведомость на погашение задолженности будет сформирована 9 июля, однако тогда не уточнялось, выплатят ли долг полностью вместе с предусмотренной законом компенсацией.

Ранее сотрудники сообщали о задержках выплат до 43 дней

О проблемах с выплатой зарплаты стало известно после жалоб сотрудников в профсоюз. 25 мая работники не получили аванс за первую половину месяца, а 10 июня руководство компании пообещало полностью погасить задолженность к 13 июня. Однако, по информации профсоюза, обещанные выплаты получили не все сотрудники.

25 июня часть работников получила деньги за май и июнь, но не в полном объёме. 8 июля задержки для большинства сотрудников компании составляли от 12 до 43 дней.

Часть бывших сотрудников также жаловалась на сложности с окончательным расчётом после увольнения. Вместо выплаты всей причитающейся суммы компания выдавала гарантийные письма с обещанием перечислить деньги позднее.

Банки отрицали задержку финансирования проекта

В служебной рассылке компании и презентации для сотрудников причиной задержек называли кассовый разрыв, возникший из-за задержки поступления средств по кредиту.

Представители ПСБ и ВЭБ.РФ заявили, что полностью выполнили свои обязательства по договору кредитования на 24 млрд рублей ещё в марте 2026 года.