Instagram* может изменить дизайн приложения — из него исчезнет бесконечная лента контента

Meta* могут обязать изменить дизайн соцсетей — нынешнее оформление нарушает европейский закон о цифровых услугах и наносит вред здоровью пользователей, сообщается в предварительном докладе Еврокомиссии по итогам двухлетнего расследования. Регулятор пригрозил компании штрафом до 6% годового оборота, если она не устранит нарушения. В Meta* с выводами ведомства не согласились.

Регулятор указал, что Meta* «не принимает достаточных мер для защиты пользователей»

Как отмечается в докладе регулятора, дизайн Instagram* и Facebook* «вызывает привыкание» и наносит ущерб физическому и психическому здоровью пользователей — в том числе детей и уязвимых групп населения. Еврокомиссия выделила следующие проблемные элементы соцсетей, удерживающие пользователей перед экраном:

бесконечная лента;

персонализированные рекомендации;

автовоспроизведение видео.

Регулятор также указал, что компания не принимает адекватных мер по снижению рисков для пользователей, а те ограничения, которые всё же вводятся, можно легко обойти.

Еврокомиссия обязала Meta* отключить автовоспроизведение видео и изменить алгоритм рекомендаций

Регулятор настаивает на трёх изменениях в дизайне социальных платформ:

автовоспроизведение и бесконечная лента должны быть отключены по умолчанию;

алгоритмы рекомендаций не должны быть направлены на удержание пользователя перед экраном;

инструменты ограничения экранного времени должны быть эффективными.

В Meta* заявили, что не согласны с выводами Еврокомиссии, отметив, что в претензии не учитываются «значительные шаги, уже предпринятые для защиты подростков». У компании есть несколько месяцев на ответ и принятие мер.

Контекст

Это уже второе крупное обвинение в адрес Meta* со стороны европейских регуляторов в 2026 году. Ещё в апреле ЕС обвинил Meta* в нарушении закона о цифровых услугах из-за использования соцсетей детьми до 13 лет.. За нарушение возрастных ограничений Meta* также грозит штраф в размере до 6% от годовой выручки — в 2025 году она составила $201 млрд. Таким образом, штраф может достичь $12 млрд.

*Meta и принадлежащие ей Instagram, WhatsApp, Facebook и Messenger признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ