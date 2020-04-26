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Стартап Dasha AI запустил сервис для проверки самочувствия сотрудников компаний

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сервис для автоматизации колл-центров Dasha AI запустил голосового помощника для компаний, которые хотят обезопасить персонал от заражения коронавирусом. Об этом в фейсбуке рассказал сооснователь компании Арам Харди.

Стартап Dasha AI запустил сервис для проверки самочувствия сотрудников компаний

По словам Харди, продукт полезен компаниям, которые работают в условиях карантина: больницам, банкам, магазинам. 

Голосовой помощник звонит сотрудникам компаний по утрам и спрашивает про их состояние и наличие симптомов коронавируса: например, температуры или затрудненного дыхания. На основе ответов сервис дает рекомендации — остаться дома и вызвать врача или идти на работу. 

Все данные выгружаются и доступны HR-отделам в личном кабинете.

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